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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Elektrikte yeni düzenlemenin detayları nasıl olacak? Boğazlar Rus gemilerine kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime milletimizin ve tüm İslam aleminin dün gece idrak ettiğimiz mübarek Miraç gecesini tebrik ederek başlamak istiyorum.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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