Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)
26.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:11
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 12,13 23,33
Şişe Cam...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,96
|12,13
|23,33
|Şişe Cam
|7,07
|6,39
|10,64
|Bursa Çimento
|6,46
|5,85
|10,43
|Trakya Cam
|4,66
|4,25
|9,65
|Anadolu Cam
|6,09
|5,56
|9,53
|Soda Sanayii
|8,00
|7,31
|9,44
|Garanti Bankası
|7,17
|6,66
|7,66
|Karel Elektronik
|17,95
|16,74
|7,23
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|15,00
|6,53
|Gözde Girişim
|5,75
|5,41
|6,28
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,34
|2,50
|-6,40
|Enka İnşaat
|6,75
|7,20
|-6,25
|Koza Altın
|76,30
|80,70
|-5,45
|DO-CO
|308,80
|322,50
|-4,25
|Oyak Çimento
|7,74
|8,08
|-4,21
|Petkim
|4,22
|4,40
|-4,09
|Kartonsan
|682,20
|710,00
|-3,92
|Vestel
|16,76
|17,43
|-3,84
|MLP Sağlık
|16,51
|17,07
|-3,28
|Koza Madencilik
|12,69
|13,12
|-3,28
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|10.561.188.799
|Garanti Bankası
|9.344.434.699
|Kardemir (D)
|5.553.338.049
|Petkim
|3.805.427.707
|Aselsan
|3.288.847.789
|Akbank
|2.757.768.576
|Turkcell
|2.297.436.562
|Türk Hava Yolları
|2.183.773.734
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.161.187.859
|Vakıflar Bankası
|2.146.922.570
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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