Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)

26.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:11
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 12,13 23,33
Şişe Cam...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 12,13 23,33
Şişe Cam 7,07 6,39 10,64
Bursa Çimento 6,46 5,85 10,43
Trakya Cam 4,66 4,25 9,65
Anadolu Cam 6,09 5,56 9,53
Soda Sanayii 8,00 7,31 9,44
Garanti Bankası 7,17 6,66 7,66
Karel Elektronik 17,95 16,74 7,23
Doğuş Otomotiv 15,98 15,00 6,53
Gözde Girişim 5,75 5,41 6,28
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,34 2,50 -6,40
Enka İnşaat 6,75 7,20 -6,25
Koza Altın 76,30 80,70 -5,45
DO-CO 308,80 322,50 -4,25
Oyak Çimento 7,74 8,08 -4,21
Petkim 4,22 4,40 -4,09
Kartonsan 682,20 710,00 -3,92
Vestel 16,76 17,43 -3,84
MLP Sağlık 16,51 17,07 -3,28
Koza Madencilik 12,69 13,12 -3,28
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Şişe Cam 10.561.188.799
Garanti Bankası 9.344.434.699
Kardemir (D) 5.553.338.049
Petkim 3.805.427.707
Aselsan 3.288.847.789
Akbank 2.757.768.576
Turkcell 2.297.436.562
Türk Hava Yolları 2.183.773.734
Yapı ve Kredi Bank. 2.161.187.859
Vakıflar Bankası 2.146.922.570
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hamza Dağ Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Müge Anlı Hazal Kaya Bülent Ersoy
Spor Babel Sörloth Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla İlaç Ekim Sabah Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 11:43:13. #1.15#
title