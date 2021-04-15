Son dakika ekonomi: Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor

Son dakika haberine göre Küresel güvenlik şirketi Kaspersky tarafından düzenlenen dünya genelinde 15 bin tüketicinin katıldığı araştırmaya göre Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 61'i herhangi bir veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcısından uzaklaşmayı tercih ediyor.

Küresel güvenlik şirketi Kaspersky tarafından düzenlenen dünya genelinde 15 bin tüketicinin katıldığı araştırmaya göre Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 61'i herhangi bir veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcısından uzaklaşmayı tercih ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, verinin kötüye kullanımının önlenebilmesi fikri katılımcıların kızgınlığını artırırken, Türkiye'den ankete katılanların yüzde 63'ü verilerinin üçüncü bir tarafa satılmasından çekindiği için artık ilgili hizmet sağlayıcıyı kullanmayacaklarını beyan ediyor.

Tüketiciler işletmelerin veri gizliliğine dair sorumluluklarını daha iyi anladıkça, şirketlerin kullanıcı verilerini nasıl işledikleri konusunda daha fazla şeffaflığa ihtiyaç duyuyor. Günümüzde eğlenceden alışverişe hemen her ihtiyaçları için çevrimiçi servisleri kullanan tüketiciler bu sistemlere emanet ettikleri verinin değerinin farkına varmış görünüyor. Ankete katılanların yüzde 62'si çevrimiçi etkinliklerinin ziyaret ettikleri web siteleri veya hizmetler tarafından sürekli olarak izlendiğinin endişesi içinde.

Ankete katılanların yüzde 50'si veri ihlaliyle karşılaşılan çevrimiçi sağlayıcıyı bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir kısmı işletmelerden ve hükümetlerden verilerine dair daha fazla koruma talep ediyor. Katılımcıların yarısı (yüzde 51) şirketlerin bilgi işlemlerinde şeffaf olmalarını gerektiğini düşünürken, yüzde 48'i şirketlerin teknolojilerinin nasıl çalıştığı konusunda eşit derecede açık olması gerektiğini düşünüyor. Yine katılımcıların yüzde 50'si hükümetleri veri toplama ve yönetim süreçleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyor.

Bu, tüketicilerin veri işleme fikrine mutlak bir biçimde karşı oldukları anlamına gelmiyor, yüzde 68'i kullandıkları uygulamaların ve dijital hizmetlerin hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını kabul ediyor. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 12'sinin kişisel verilerinin üçüncü bir tarafça sızdırıldığını veya uygunsuz bir şekilde paylaşıldığı düşünüldüğünde bu derece ihtiyatlı olmak anlaşılır bir durum.

"Uygun olduğu anda programları ve işletim sistemlerini güncelleyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Yanıtlardan açıkça anlaşılıyor ki, insanlar bir kontrol duygusu geliştirdiler ve verilerinin nasıl ve nerede yönetildiği konusunda açıklık talep ediyorlar. Bu, bilgi güvenliği alanındaki şeffaflığın önemini ortaya koyan ve Kaspersky olarak kesinlikle desteklediğimiz bir tavır. İşletmeler bu çağrıları görmezden gelmenin marka itibarına ne kadar zarar vereceğinin farkına varmak zorunda. Kaspersky olarak yakın zaman önce veri işleme süreçlerimizi İsviçre'ye taşıdık. Bu değişiklik veri işleme uygulamalarımızı daha güvenli ve şeffaf hale getirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Hizmet sağlayıcılar tarafından atılan adımların yanı sıra, tüketicilerin kendilerini ve bilgilerini güvende tutmak için alabilecekleri önlemler de mevcut. Kaspersky şunları öneriyor:

"Uygun olduğu anda programları ve işletim sistemlerini güncelleyin. Bu güncellemeler çoğu zaman güvenlik açıklarını ortadan kaldırır, bu da ihlallerin meydana gelme olasılığını azaltır. Bilgisayarlarınızı ve bilgilerinizi meraklı gözlerden korumak için şifreli bir Wi-Fi bağlantısı kullanın.

Ayrıca hesap denetleyici, gizli göz atma, engelleme, fidye yazılımı önleme, mobil güvenlik ve parola yönetimi gibi çeşitli araçlar sunan Kaspersky Security Cloud gibi bir çözüm de kullanabilirsiniz. Herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlanmanız gerektiğinde VPN kullanın. VPN iletişiminizin güvenliğini korur, ziyaret ettiğiniz sitelerin, arama sorgularının veya diğer işlemlerin takip edilmesini engeller. Böylece olası bir ihlalden korunabilirsiniz. Hesap şifrelerinizin yanı sıra aygıtlarınız ve yönlendiriciniz için belirlenmiş varsayılan parolaları düzenli olarak değiştirin. Birileri internetten arayarak bunlara kolayca ulaşabilir. İkna edici ancak kötü niyetli e-postalara karşı tetikte olun. Kullandığınız uygulamaların ve hizmetlerin gizlilik kurallarını gözden geçirin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu