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Borsada değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş13,4213,71-2,12Mavi Giyim75,4076,60-1,57Türk...

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş13,4213,71-2,12
Mavi Giyim75,4076,60-1,57
Türk İlaç Serum12,9613,15-1,44
Ziraat GMYO2,632,65-0,75
Migros Ticaret42,4042,70-0,70
Selçuk Ecza Deposu11,5011,58-0,69
Tüpraş155,00156,00-0,64
Vestel28,4228,60-0,63
Şişe Cam13,2513,32-0,53
SASA Polyester46,2646,50-0,52
Aksa Enerji9,159,19-0,44
MLP Sağlık33,4033,50-0,30
BİM Mağazalar69,9070,10-0,29
Kardemir (D)9,339,35-0,21
Kervan Gıda13,0513,07-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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