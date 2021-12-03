İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 13,42 13,71 -2,12 Mavi Giyim 75,40 76,60 -1,57 Türk İlaç Serum 12,96 13,15 -1,44 Ziraat GMYO 2,63 2,65 -0,75 Migros Ticaret 42,40 42,70 -0,70 Selçuk Ecza Deposu 11,50 11,58 -0,69 Tüpraş 155,00 156,00 -0,64 Vestel 28,42 28,60 -0,63 Şişe Cam 13,25 13,32 -0,53 SASA Polyester 46,26 46,50 -0,52 Aksa Enerji 9,15 9,19 -0,44 MLP Sağlık 33,40 33,50 -0,30 BİM Mağazalar 69,90 70,10 -0,29 Kardemir (D) 9,33 9,35 -0,21 Kervan Gıda 13,05 13,07 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi