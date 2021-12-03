Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisseSon KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş13,4213,71-2,12Mavi Giyim75,4076,60-1,57Türk...
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,42
|13,71
|-2,12
|Mavi Giyim
|75,40
|76,60
|-1,57
|Türk İlaç Serum
|12,96
|13,15
|-1,44
|Ziraat GMYO
|2,63
|2,65
|-0,75
|Migros Ticaret
|42,40
|42,70
|-0,70
|Selçuk Ecza Deposu
|11,50
|11,58
|-0,69
|Tüpraş
|155,00
|156,00
|-0,64
|Vestel
|28,42
|28,60
|-0,63
|Şişe Cam
|13,25
|13,32
|-0,53
|SASA Polyester
|46,26
|46,50
|-0,52
|Aksa Enerji
|9,15
|9,19
|-0,44
|MLP Sağlık
|33,40
|33,50
|-0,30
|BİM Mağazalar
|69,90
|70,10
|-0,29
|Kardemir (D)
|9,33
|9,35
|-0,21
|Kervan Gıda
|13,05
|13,07
|-0,15
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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