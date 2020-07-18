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Son dakika ekonomi: Artvin'de çay hasadına yerli iş gücü desteği

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'de, çay hasadı döneminde iş gücü açığını gidermek amacıyla "Çay Makası Ekmek Kapısı Projesi" kapsamında eğitim alan 110 kişiye sertifika ve ekipman dağıtıldı.

Son dakika ekonomi: Artvin'de çay hasadına yerli iş gücü desteği
18.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:28

Artvin'de, çay hasadı döneminde iş gücü açığını gidermek amacıyla "Çay Makası Ekmek Kapısı Projesi" kapsamında eğitim alan 110 kişiye sertifika ve ekipman dağıtıldı.

Hopa ilçesindeki bir çay bahçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çay hasadında oluşabilecek iş gücü açığının yerli kaynaklar içinden karşılanmasına yönelik Valilik koordinesinde hayata geçirilen proje çerçevesinde program düzenlendi.

Burada konuşan Vali Yılmaz Doruk, bu projeyle çay hasadında işçi bulmakta zorlanan üreticilere iç gücü desteği sağlanırken, bir yandan da dar gelirli ve işsiz vatandaşlara istihdam sağlandığını söyledi.

Vali Doruk, bölge için en önemli tarım ürünlerinin başında gelen çay hasadında pandemi sürecinde iş gücü açığı yaşanacağı düşüncesiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çay toplama eğitimi alan işçilerin, dar gelirli ve iş arayan vatandaşlardan seçildiğini anlatan Doruk, şöyle devam etti:

"Projeyle hem kendi insanımıza iş kapısı sağladık, hem de üreticinin iç gücü ihtiyacını karşıladık. Çay, bölge insanımızın en önemli gelir kaynağı. Bu ekonomik değerin pandemi sürecinde zarar görmesini istemiyoruz. Bizler de devlet olarak yerli iş gücünü desteklemek adına gerekli adımları attık. Bu kapsamda vatandaşlarımızı eğiterek çay toplamayı kolaylaştıracak çeşitli ekipman desteklerinde bulunduk. Böylece burada oluşacak ekonomik değerin ülkemiz içinde kalmasını ve kendi vatandaşımızın bundan ek gelir sağlamasını amaçladık."

Proje çerçevesinde işçi ve üreticilere 75 bin lira tutarında ekipman dağıtıldığını bildiren Doruk, teşviklerle projeden faydalananların yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ek gelir elde ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitim alan 110 işçi ve üreticiye sertifika ile şarjlı çay toplama makinesi, çay makası, tulum, çizme, yağmurluk gibi ekipman ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Etkinlik, Vali Doruk'un işçilerle bahçede çay toplamasının ardından sona erdi.

Programa Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, bazı kurum müdürleri, çay üreticileri ve işçiler katıldı.

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Kaynak: AA

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