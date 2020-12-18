Son dakika! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Son dakika! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

18.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:25
Son dakika! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üç farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üç farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kimyasal uyuşturucu maddeler ile yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Tespit üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Beyciler, Karaca ve Orhangazi mahallerindeki ikametlere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.B., B.B., ve B.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. İkametlerde uyuşturucu madde arama köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda E.B ve B.G.'nin evinde kağıda sarılı yaklaşık 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile B.G.'nin üzerinden bir miktar para, evinde ise 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan E.B., B.B. ve B.G. çıkartıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili aranan B.A. adlı şahsın ise "Silahlı Yağma Suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Ayrıca soruşturma süresince yapılan 7 ayrı aramada ise 4 gram sentetik kannabinoid, 8 gram metamfetamin ele geçirilirken olaylarla ilgili 9 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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