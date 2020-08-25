Son Dakika | Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü Son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Selendi ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü Ahmet Yeşilkula (19), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü Ahmet Yeşilkula (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlayı süren Ahmet Yeşilkula'nın kullandığı 45 SA 6918 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Yeşilkula, ağır yaralandı. Kaza yeirne gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yeşilkula, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilkula, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA