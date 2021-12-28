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Son dakika... Datça'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika... Datça'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Muğla'nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça'da kaçak tütün satışının önlenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 23 adet üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan makaron paketi, 7 paket makaron, 9 adet sahte olduğu oldugu değerlendirilen bandrol, 1 adet beyaz-mavi renkli kutu içerisinde muhtelif sayıda makaron, 1 adet paket içerisinde 94 gr kıyılmış tütün, 1 adet 2005 ibareli paket içerisinde 20 gr kıyılmış tütün, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 16 gr kıyılmış tütün, 73 adet parfüm şişesi, 1adet şeffaf poşet içerisinde ağzı açık halde bulunan 210 gram kıyılmış tütün, 3 adet paket halinde ağzı acık makaron, 3 kutu üzerinde 2005 yazılı makaron ele geçirildi. Bahse konu 3 işyeri sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - MUĞLA

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