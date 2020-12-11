Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulanmasını öngören 12 maddelik tedbir paketini imzalamasını değerlendiren Erdoğan, yaşanan olayı saygısızlık olarak değerlendirdi.

Aşı konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Kaldı ki NATO'nun ilk 5'i içerisinde Türkiye önemli bir ülkedir. Yani sıradan bir ülke değildir. Gerek Sayın Trump döneminde gerek Sayın Obama döneminde her zaman iftiharla 'Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz' denilirken, şu anda Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum.

Şu anda Trump bu işi bırakmadan bu hangi konuma varır onu bilemiyorum ama ben 4 yıllık Trump döneminde Amerika ile herhangi bir sıkıntılı iletişim kurmadım. Tam aksine çok daha olumlu adımlar attım birçok konuda.

"SABREDECEĞİZ VE GÖRECEĞİZ"

Öbür tarafta Sayın Obama'nın -ki bir Demokrat- 8 yıllık döneminde de ben onunla çalıştım. 'Benim dünyadaki ilk 5 dostum arasında en önemlilerinden bir tanesi Erdoğan'dır' dediği kişiyim. Şu anda Demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye'ye böyle bir CAATSA yaptırımına gidilecek? Kaldı ki Biden, evimde beni rahatsızlığımda ziyaret eden birisidir. Kendisiyle Amerika'da birkaç kez görüşmüş birisiyim. Beni iyi tanıyan birisi. Ben de onu iyi tanıyorum ama bir kez bir açıklaması oldu, ben cevap dahi vermedim. Şimdi böyle bir şey, dünyada siyasiler arasında asla tevessül edilmeyecek bir konudur. Fakat ben bazı şeylere alıştığım için diyorum ki Amerika'da devir teslim yapıldıktan sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz.

"MERKEL VE HOLLANDE SÖZÜNÜ TUTMADI"

Paris İklim Anlaşması konusunda (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Hollande maalesef verdiği sözü tutmadı. Bize dedi ki 'Biz gelişmekte olan ülkeler statüsünde size yapılması gereken destekleri yapacağız.' Ne Merkel ne de Hollande bu sözü tutmadı. Tutmayınca da ben ondan sonra bu konuyla ilgili yapılan her toplantıda dedim ki 'Bak sözünüzü tutmadınız. Sözünüzü tutmadığınız için ben buna imza atmam. Ama sözünüzü tutar da Türkiye'ye yapılması gereken desteği yaparsanız, o zaman imzayı atarım.' Şimdi Suudi Arabistan'daki G20 toplantısında yine bunu yerine getiremediler.

Hep bize dayatma yapmaya çalışıyorlar. İşte 'Bu 20'de 20 çıksın. Bunu başaralım' diyorlar. Dedim ki 'Yani kusura bakmayın, 20'de 20 çıkacaksa, 20'de 20'nin vereceği onayla bunun çıkması lazım. Siz bu onayı vermiyorsunuz, bizi köşeye sıkıştırıp 'gel işte buna evet' de ve 'Riyad G20 toplantısı başarılı bir şekilde sonuçlandı desinler' diyorsunuz. Hayır. O zaman ne olacak? İşte Paris'teki toplantıda, 'orada şöyle olur, böyle olur vesaire.' Ne oldu? Bizim imzamız olmadan 19'la bu çıkmış oldu. Şimdi Londra'da yapılacak olan toplantıda bu konu yine önümüze gelecek. Tabi biz orada şerhimizi en geniş manada ortaya koyacağız. Çünkü bizi gelişmiş ülkeler statüsünde tuzağa düşürmek istiyorlar. Olay bu.

"İŞSİZLİKTE BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU"

Bakın son işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlikte bir düşüş söz konusu. Hamdolsun üçüncü çeyrekte büyümede ciddi bir sıçrama göz önünde. Yani şu anda ibre olumlu istikamette gelişiyor. Tabi burada her birimin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesi halinde bizler şu korona döneminde mesafeyi çabuk kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin altyapısı buna müsait. Bizim bu noktada bir sıkıntımız yok. Ama nasıl ki tüm dünya şu anda bir sıkıntının içinden geçiyorsa tabi ki bunun bizde de yansımaları var. Ama ben şuna eminim; daha da iyi olacağız. İhracatta iyi bir konumdayız.

"2021 ÇOK ÖNEMLİ"

Her şeyden önce özellikle teknolojideki gelişmelerimiz, savunma sanayiindeki ihracat kalemlerimiz her an sürekli artmaya devam ediyor. Yani biz leblebi, çekirdek veya buğday gibi ihraç kalemlerine dayalı bir ülke değiliz. Bizim artık Türkiye olarak bundan sonra gücümüz ağırlıklı olarak teknolojiden geliyor. Tabi bu ileri teknoloji hamdolsun Türkiye'yi farklı yere doğru taşıyor. Şimdi bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Buradan bulacağımız güçle de inşallah kendimizi toparlayacağız. Onun için 2021 çok çok önemli. İnşallah 2022'ye de çok çok farklı girmeliyiz.

"AŞIYI OLACAĞIM"

Bilim Kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Fakat şu anda dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabi biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır.

Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi; 'evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok' diyorlar. Bir de tabi zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.

Şu anda biz Çin'le bu anlaşmayı yaptık. Çin'deki bu firma da dünyada kendini ispatlamış bir firma. Bunun dışında kendi çalışmamız var biliyorsunuz. Bir de malum Almanya'daki iki Türk'ün, yani Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım'ın beraber yaptığı çalışma var; BionTech ve Pfizer çalışması. Üçlemiş olacağız o zaman ama ilk etapta elimize geçecek olan bu Çin'deki firmanın aşıları. Oradan gelecek olan ilk aşılarla adımı inşallah atalım diyoruz."