Son dakika! Cezayirli aktivist Buravi, Hazreti Muhammed'e hakaret davasında hapis cezası aldı
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Son dakika! Cezayirli aktivist Buravi, Hazreti Muhammed'e hakaret davasında hapis cezası aldı

Son dakika! Cezayirli aktivist Buravi, Hazreti Muhammed'e hakaret davasında hapis cezası aldı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cezayirli siyasi aktivist Emire Buravi, "Hz. Muhammed'e hakaret ve hadislerle alay etmek" suçlamalarıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayirli siyasi aktivist Emire Buravi, "Hz. Muhammed'e hakaret ve hadislerle alay etmek" suçlamalarıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği'nin yazılı açıklamasına göre Şiraka Mahkemesi, Buravi'yi, "Peygambere hakaret ve alay etmek" suçlarından yargılandığı davada, 2 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Açıklamada, Buravi'ye "sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle açılan başka bir davada daha 2 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

22 Ekim 2020 tarihinde bir grup Cezayirli avukat, siyasi aktivist Emire Buravi'yi, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda Hz Muhammed'e hakaret ettiği ve dini değerleri aşağıladığı için dava ettiklerini duyurmuştu.

Cezayir Mahkemesi, daha önce de dini alanda çalışma yapan bir akademisyeni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda "İslam'a hakaret ettiği" gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 50 bin Dinar (yaklaşık 400 ABD doları) para cezasına çarptırmıştı.

Cezayir'de Ceza hukukuna göre, Hz. Muhammed veya diğer peygamberlere hakaret etmek, İslami sembollerle sözlü, yazılı ya da çizim yoluyla alay etmek, 3 ila 5 yıl hapis ve para cezası ile cezalandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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