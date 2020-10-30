Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi."
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Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi."

30.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:08
Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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