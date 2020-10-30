Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi."
30.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:08
Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan