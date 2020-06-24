Son Dakika: ÇATALCA'DA YARALAYAN HORTUMU BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİLER
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Son Dakika: ÇATALCA'DA YARALAYAN HORTUMU BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Gelen son dakika haberine göre ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI- Çatalca'da hortumun etkisiyle çatısı uçan fabrikada bir kişi yaralanırken, o fabrikanın çalışanları hortumu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Son Dakika: ÇATALCA'DA YARALAYAN HORTUMU BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİLER
24.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:24

ÇATALCA VE BÜYÜKÇEKMECE'DE  HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

- Çatalca'da hortumun etkisiyle çatısı uçan fabrikada bir kişi yaralanırken, o fabrikanın  çalışanları hortumu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.  

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK/ İSTANBUL, - İstanbul'da dün etkili olan hortum Çatalca Muratbey Mahallesi ile Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerine zarar verdi. Hortumun etkisiyle Çatalca'da bir fabrika adeta yerle bir oldu. Çatısı uçan fabrikada bulunan bir müşteri hafif şekilde yaralandı. Fabrika çalışanları hortum anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Fabrikayla birlikte çatısı uçan ve su basan evlerde hasar tespit çalışmaları yapılmaya başladı. Görevliler zarar gören yerleri gezerek ev sahipleriyle görüşüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler müdürlüğü ekipleri de evleri dolaşarak hortumdan etkilenen vatandaşlarla görüşüyor. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de bölgeye giderek zarar gören iş yerlerini ziyaret etti. 

"KIYAMET KOPUYOR GİBİYDİ"

Hortumda zarar gören fabrikanın çalışanı Serkan Kocadokur, "Biz kapının önündeydik. O sırada gölün üzerinde bir hortum gördük biz. Hortuma bakıyorduk, içeri girdik. Girer girmez arka taraftan bir ses duyduk. Bu tarafta kıyamet kopuyor gibiydi. Dumanla birlikte bir şey bu tarafa doğru geliyordu. Kulübeye kaçtık. Herkes bir tarafa kaçıştı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu. 

"ÇOK KORKTUK, EV SALLANDI"

Hortumda evi zarar gören 70 yaşındaki Zeliha Ünlü, "Çok kötü oldu. Çok korktuk. Ev sallandı. Sonra tavandan sular akmaya başladı. Evin çatısı gitmiş" diye konuştu. 

"ÖYLE BİR HORTUM Kİ HİÇBİR TARİFİ YOK"

Hortum anında annesinin evinde olan Kadriye Sevinç Özsoy, "Buradaydık. Anneme temizliğe gelmiştik. Ev yerinden oynuyordu. Öyle bir hortum ki hiçbir tarifi yok. Gözümüzün önünde ağaçlar kökünden söküldü. Kiremitler uçtu, ev sallandı. Annem yalnız olsa ne olacaktı? Çok şükür canımıza bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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