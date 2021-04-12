Son dakika! Camide çıkan yangın vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü
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Son dakika! Camide çıkan yangın vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Son dakika! Camide çıkan yangın vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü

Son dakika haberine göre Keban ilçesindeki Değirmenbaşı Camisinde çıkan yangın vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Keban ilçesindeki Değirmenbaşı Camisinde çıkan yangın vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Değirmenbaşı Camisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını söz konusu bölgeden geçen Faruk Çınar fark etti.

Çınar'ın müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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