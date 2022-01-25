Son Dakika: Burak Elmas transfer müjdesini canlı yayında verdi! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor - Haberler Spor
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Son Dakika: Burak Elmas transfer müjdesini canlı yayında verdi! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Son Dakika: Burak Elmas transfer müjdesini canlı yayında verdi! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılacak transferlere ilişkin konuşan Elmas, "Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan, Yedlin'in de takımdan ayrılacağını belirtti.

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas,Al-Hilal'le sözleşmesi bittikten sonra adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Bafetimbi Gomis'le görüştüklerini açıkladı.

Son Dakika: Burak Elmas transfer müjdesini canlı yayında verdi! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

GOMIS GERİ DÖNÜYOR

Burak Elmas yaptığı açıklamada, Bafetimbi Gomis'i ara transfer döneminde kadroya katmak için görüşmelere başladıklarını ifade etti. Öte yandan Elmas, Yedlin'in de takımdan ayrılacağını belirtti.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Bafetimbi Gomis, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haber

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