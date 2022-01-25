Son Dakika: Burak Elmas transfer müjdesini canlı yayında verdi! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılacak transferlere ilişkin konuşan Elmas, "Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan, Yedlin'in de takımdan ayrılacağını belirtti.
Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas,Al-Hilal'le sözleşmesi bittikten sonra adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Bafetimbi Gomis'le görüştüklerini açıkladı.
GOMIS GERİ DÖNÜYOR
Burak Elmas yaptığı açıklamada, Bafetimbi Gomis'i ara transfer döneminde kadroya katmak için görüşmelere başladıklarını ifade etti. Öte yandan Elmas, Yedlin'in de takımdan ayrılacağını belirtti.
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