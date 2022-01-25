Son Dakika: Burak Elmas transfer müjdesini canlı yayında verdi! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas,Al-Hilal'le sözleşmesi bittikten sonra adı sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Bafetimbi Gomis'le görüştüklerini açıkladı.

GOMIS GERİ DÖNÜYOR

Burak Elmas yaptığı açıklamada, Bafetimbi Gomis'i ara transfer döneminde kadroya katmak için görüşmelere başladıklarını ifade etti. Öte yandan Elmas, Yedlin'in de takımdan ayrılacağını belirtti.

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