Son dakika! Bilecik'te ilginç bir kundaklama olayı Son dakika haberleri... Bilecik'te ilginç bir kundaklama olayı Siyah bir poşeti içine attığı çöp konteynırını ateşe verdi Bilecik'te dün gece alev alev yanan konteynırlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının kimliği henüz belirlenemeyen bir...

Bilecik'te ilginç bir kundaklama olayı

Siyah bir poşeti içine attığı çöp konteynırını ateşe verdi

BİLECİK - Bilecik'te dün gece alev alev yanan konteynırlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangının kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.

Olay, Bilecik merkez Teyfikbey caddesi Bankalar mevkiinde meydana geldi. Gece geç saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan plastik çöp konteynırlarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevrede yaşayan İbrahim Özdemir isimli vatandaş kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, yanan çöp konteynırları olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü.

Elindeki siyah poşeti attı, ardından ateşe verdi

Olayın ardından çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler şaşkınlık oluşturdu. Görüntülerde, gece yarısı saat 02: 11 sularında bir erkek şahıs elinde siyah bir poşetle içinde karton kutular olan poşetle çöp konteynır yanına yaklaşıyor. Elindeki siyah poşeti çöp konteynırına bırakan şahıs sonra cebinden çıkardığı çakmak ile karton kutuları tutuşturuyor. Sonra olay yerinden ayrılan şahıs sonra telefonla konuşarak geri geliyor. Bir süre hem telefonla konuşup hem de yanan çöp konteynır seyreden şahıs olay yerinden ayrılıyor.

Polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA