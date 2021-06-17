Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0785570,59Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0785570,59
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0778180,51
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0280730,14
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0736490,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0344880,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0210280,68
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0819890,34
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0773180,32
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0966370,30
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0497700,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0139840,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0288780,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0765150,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0251460,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0776130,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0765390,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0276100,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Bülent Turan Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Aleyna Tilki Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:55:46. #1.13#

title