Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

13.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:51
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042436 0,77
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020510 0,74
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,080606 0,73
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077949 0,71
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036761 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033946 0,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,143484 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088828 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088594 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
ZEM Katkı EYF 0,020449 1,17
VEM Katkı EYF 0,019267 1,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020172 1,16
HEM Katkı EYF 0,019072 1,16
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021613 1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013084 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069591 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070591 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,069889 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065787 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025143 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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