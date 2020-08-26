Son Dakika: Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Son Dakika: Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
26.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:47

Batman'ın Sason ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Yaylatepe Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen N.K. (30) aynı mahallede tartıştığı komşusu Mizgin Toparlı'yı (18) boğazından bıçakladı.

Toparlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi kadının bir süredir tedavi gördüğü ve eşinden boşandığı öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Sağlık
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden...
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Politika
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı Yaşam
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Dünya
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var
Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Onur Saylak Deniz Akkaya Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Lionel Messi Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Anne Barcelona Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 23:50:21. #1.15#
title