Son Dakika: Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
26.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:47
Batman'ın Sason ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Yaylatepe Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen N.K. (30) aynı mahallede tartıştığı komşusu Mizgin Toparlı'yı (18) boğazından bıçakladı.
Toparlı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan 2 çocuk annesi kadının bir süredir tedavi gördüğü ve eşinden boşandığı öğrenildi.
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Kaynak: AA