Son Dakika | Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son Dakika | Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son Dakika | Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Akçakertil Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye 20 personel, 1 dozer ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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