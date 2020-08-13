Son dakika! Balçova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balçova Barajı kenarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA