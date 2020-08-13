Son dakika! Balçova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
13.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:20
İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balçova Barajı kenarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA