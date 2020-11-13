Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün vefat eden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün vefat eden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Rukiye Dönmez için Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camisi önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Dönmez'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik