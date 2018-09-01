Bakan Pakdemirli'den Şarbon Açıklaması: İstanbul'da 22 Kişi Hastaneye Başvurdu

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Hayvanın satın alındığı özel işletme karantina altına alındı." dedi.

9 KİŞİ YEDİKLERİ ETİN RENGİ DEĞİŞİNCE HASTANEYE BAŞVURDU

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi.

"ETLERİN GELDİĞİ ÖZEL İŞLETME KARANTİNA ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 22 kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altına alındı. Hayvanın satın alındığı özel işletme karantina altına alındı. İşletmenin 10 km etrafında bulunan 3 bin 500 hayvan tedbir amaçlı aşılanacak. Aşı çok çabuk etki ediyor, başka bir vaka görülmesi beklenmiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile et yemeye devam edebilir." dedi.