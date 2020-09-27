Son Dakika | Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında
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Son Dakika | Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında

27.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:21
Son Dakika | Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında

Son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesindeki ziraat alanında başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Saatte hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirmiştir. Can kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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