Son Dakika | Bakan Pakdemirli: Aydın'daki yangın kontrol altında

Son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.