Son Dakika | Bakan Koca, Elazığ'da enkazdan kurtarılan Azize Çelik ve UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti - Haberler
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Son Dakika | Bakan Koca, Elazığ'da enkazdan kurtarılan Azize Çelik ve UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti

Son Dakika | Bakan Koca, Elazığ'da enkazdan kurtarılan Azize Çelik ve UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminde enkazdan eşi ve çocuklarıyla yaralı kurtarılan Azize Çelik ve onunla telefonda görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti.

ELAZIĞ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminde enkazdan eşi ve çocuklarıyla yaralı kurtarılan Azize Çelik ve onunla telefonda görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ depreminin 2'nci yılında enkaz alanından gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile akıllara kazınan Azize Çelik ve UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti. Bakan Koca, gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "24 Ocak 2020 Elazığ depreminde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaralı kurtulan Azize Çelik Hanım ziyaretimize gelme inceliğini gösterdi. Enkaz altındaki Çelik ailesiyle telefon görüşmesi yapan gururumuz, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile. Sizlere selamları var."


Son Dakika | Bakan Koca, Elazığ'da enkazdan kurtarılan Azize Çelik ve UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi kabul etti

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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