Son dakika! Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi 2021 sonunda uzaya göndereceğiz

ULAŞTIRM ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Türksat 5a'yı 28 Haziran 2021 tarihinde hizmete aldık. 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haber leşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, yatırım harcamalarında yüzde 61'lik pay ile karayolunun birinci sırada yer aldığını belirterek "Demiryolunun 2013 yılında yüzde 33 olan yatırımlardaki payını, 2021 yılında yüzde 48'e çıkardık. Bu oran, 2023 yılında yüzde 63,4 olacak. Yatırım portföyümüzde 481 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 743 milyar TL. Bunda yaklaşık 415 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladık. Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar TL yatırım yaptık. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliği ile tanıştırdık. Bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Demiryolu ağımızı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda 2021 yılı yük taşıma hedefimiz, 36,11 milyon ton. YHT ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. 2024 yılında tamamlanması planlanan projemizle, Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Karaismailioğlu'nun sunumunu bitirmesinin ardından muhalefet milletvekilleri Sayıştay raporlarında yer alan harcamaların detayları hakkında bilgilendirme istedi. Bakan Karaismailoğlu da bu işlemin uzun süreceğini söyleyince muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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