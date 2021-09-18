Son Dakika | Azerbaycan askerleri, Hankendi'ye geçen araçtaki sözde Karabağ bayrağını söktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Azerbaycan askerleri, Hankendi'ye geçen araçtaki sözde Karabağ bayrağını söktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Azerbaycan askerleri, Hankendi'ye geçen araçtaki sözde Karabağ bayrağını söktü

Son dakika haberler... Azerbaycan askerleri Hankendi'ye giden bir aracın üzerinde bulunan sözde Karabağ yönetimine ait bayrağı bıçakla kazıyarak söktü.

Azerbaycan askerleri Hankendi'ye giden bir aracın üzerinde bulunan sözde Karabağ yönetimine ait bayrağı bıçakla kazıyarak söktü.

İran'dan Karabağ'a giden tırların ve ticari araçların izinsiz geçişini önlemek için Azerbaycan askerleri, Hankendi'ye giden Görüş-Gafan yolu üzerine kontrol noktası kurarak denetimlere başladı. Kontrol noktasından geçen bir araç durdurulurken, üzerindeki sözde Karabağ yönetimine ait bayrak Azerbaycan askerleri tarafından bıçakla kazındı. Azerbaycan askeri sözde bayrağı kazıdıktan sonra şoföre de uyarıda bulundu.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbad Azerbaycanlı yetkililerle görüştü

Diğer yandan, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Mousavi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ile bir araya geldi. Büyükelçi Mousavi'nin gerçekleştirdiği görüşmelerde bölgedeki mevcut değişiklikler, özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır bölgelerindeki yeni durum ve Görüş-Gafan yolundaki yeni ulaşım koşulları ve diğer ilgili konuların ele aldığı açıklandı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

 Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim

Aracından uyuşturucu çıkan polis, kendini böyle savundu: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Bensu Soral Hande Erçel
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Vahap Seçer Mahmut Özer Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Azerbaycan askerleri, Hankendi'ye geçen araçtaki sözde Karabağ bayrağını söktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 14:04:26. #1.17#