Son dakika... Aydem ve Gediz Elektrik'ten "hijyen sertifikası" başarısı
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Son dakika... Aydem ve Gediz Elektrik'ten "hijyen sertifikası" başarısı

19.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:57
Son dakika... Aydem ve Gediz Elektrik'ten

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı mücadele tedbirleri sayesinde "Easy Check Hijyen ve Kovid-19 Önlemleri Sertifikası" almaya hak kazandı.

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında aldığı mücadele tedbirleri sayesinde "Easy Check Hijyen ve Kovid-19 Önlemleri Sertifikası" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification tarafından verilen sertifikayla, şirketin çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik üst seviyede önlemler aldığı denetimlerle de tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, 5 milyon abone ile 21 milyon tüketiciye hizmet verdiklerini ve bu sorumlulukla kesintisiz ve kaliteli hizmet sürdürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Küresel salgının etkilerini çalışma birimlerinde minimum seviyeye indirmek için mücadeleye devam ettiklerini belirten Demirağ, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık tedbirleri için ek bütçeler oluşturarak uluslararası standartlarda hizmet verme gayreti içinde olduk. Çalışmaların neticesi olarak akredite bir kurum tarafından belgelendirildik. Yeni Kovid-19 salgınıyla mücadelemiz sebebiyle Easy Check Hijyen ve Kovid-19 Önlemleri Sertifikası almaya hak kazandık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren 140 Müşteri İlişkileri Merkezimize gönül rahatlığı ile gelerek işlemlerini yaptırabilirler. Tüm müşterilerimizden ricam, merkezlerimizde kendileri ve aileleri için uygulanan tedbirlere riayet etmeleridir."

Aydem Elektrik, Aydın, Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik de İzmir ve Manisa'da müşterilerine hizmet sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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