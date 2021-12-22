Son Dakika | Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Son dakika haberlerine göre Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,92 artışla 478,36 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artarak 7.341,66, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 değer kazanarak 15.593,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24'lük artışla 7.051,67 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66'lık yükselişle 26.827,93 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazanarak 1,132 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,1'e düşürüldü.
Küresel ham çelik üretimi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azalarak 143,3 milyon tona geriledi.
AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri