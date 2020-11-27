Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

27.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:28
Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 artışla 393,23 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artarak 6.367,58, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak 13.335,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56'lık artışla 5.598,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68'lik yükselişle 22.352,46 puana ulaştı.

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Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,34 değer kazanarak 1,195 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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