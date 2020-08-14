Son dakika! Antalya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Son dakika gündem haberi: Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.
14.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:50
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Burdur Sulh Ceza Hakimliğince 3 yıldır aranan Z.G'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi.
Belirlenen adrese giden ekipler, Z.G'yi gözaltına aldı.
Zanlı Z.G, işlemlerinin yapılacağı kente götürüldü.
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Kaynak: AA