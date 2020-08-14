Son dakika! Antalya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı Son dakika gündem haberi: Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla Burdur Sulh Ceza Hakimliğince 3 yıldır aranan Z.G'nin Kepez ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese giden ekipler, Z.G'yi gözaltına aldı.

Zanlı Z.G, işlemlerinin yapılacağı kente götürüldü.

Kaynak: AA