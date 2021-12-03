Son Dakika Amerika tarım dışı istihdam verileri! ABD'nin tarım dışı istihdam verisi neden önemli?

Son Dakika Amerika tarım dışı istihdam verileri açıklandı mı? Abd'nin tarım dışı istihdam verisi neden önemli, altını etkiler mi? sorularına yanıt aranıyor. Altın fiyatları perşembe günü işsizlik maaşı başvurularının beklentilerden az bir artış kaydetmesiyle gerilerken, altın yatırımcıları güvenli limanda fiyatların gidişatını anlamak için bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

AMERİKA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Altın fiyatları, yatırımcıların bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla karışık bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyelerinde olmasına rağmen Dolar/TL 'deki yükselişle 780 TL'nin üzerinde bulunuyor.

ABD'de Kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ülkede tarım dışı istihdam artışı ekonomist beklentilerin oldukça altında, 210 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranının ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye düştüğü görüldü.

Bloomberg'in haberine göre, ABD ekonomisinde Kasım ayında tarım dışı istihdam artışı 210 bin oldu. Ekim ayı tarım dışı istihdam artışı rakamı 531 binden 546 bine revize edildi.

Kasım'da işgücüne katılım oranı yüzde 61,8 oldu. Ekim ayında bu rakam yüzde 61,6 olmuştu.

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