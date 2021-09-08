Son dakika! Altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi
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Son dakika! Altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi

Son dakika! Altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin 330 lira, en yüksek ise 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 485 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 649 milyon 638 bin 460,90 lira, işlem miktarı ise 1.353,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 689 milyon 162 bin 862,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Atanur Kuyumculuk ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış483.600,001,810,85
En Düşük483.330,001.790,00
En Yüksek489.000,001.803,40
Kapanış485.000,001.798,00
Ağırlıklı Ortalama486.079,121.798,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)649.638.460,90

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.353,63

Toplam İşlem Adedi63

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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