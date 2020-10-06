Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
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Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

06.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:42
Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Son dakika haberi: Almanya'da A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Almanya'da A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Almanya'nın Köln kenti Klettenberg Str 342 numarada, Türkiye A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi. Köln Büyükşehir Belediyesi, bombanın bulunduğu bölgedeki 500 metrekarelik yarıçapta yaşayan 7 bin 200 kişiye dağıttığı mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirildi. Mektupta ayrıca uyulması gereken kurallar da anlatıldı.


Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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