Son dakika... Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Son dakika haberi: Almanya'da A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Almanya'da A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Almanya'nın Köln kenti Klettenberg Str 342 numarada, Türkiye A Milli Futbol Takımının son hazırlık antrenmanı yapacağı saha yakınında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunduğu bildirildi. Köln Büyükşehir Belediyesi, bombanın bulunduğu bölgedeki 500 metrekarelik yarıçapta yaşayan 7 bin 200 kişiye dağıttığı mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirildi. Mektupta ayrıca uyulması gereken kurallar da anlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı