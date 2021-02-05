Son dakika! AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Emine Yüksel Coşkun oldu.

Şehit Mehmet Karacatilki Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile partinin yönetim kurulu üyeleri ve partililer yer aldı.

Erenler, konuşmasında, AK Parti davasına gönül vermiş, gecesini gündüzüne katmış ve 19 yıldır zaferden zafere koşturan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti olarak başarılarını artırarak devam ettireceklerini anlatan Erenler, "Bu başarı AK kadınlarımızın başarısıdır, bu başarı partimizin, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferidir. Onun liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için yürüttüğümüz destansı mücadelede bizler bir ekibiz. Kadın kolları olarak 5,5 milyon üyemizle dünyanın en büyük kadın hareketiyiz." diye konuştu.

Erenler, 2002 yılından bugüne AK Parti'nin her ferdinin "ülkeye ve millete nasıl hizmet edebiliriz" endişesini yüreklerinde taşıdığına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu mücadelemizde kadınlar olarak hep en ön saflarda yer aldık. Demokrasiye ve milli irademize yapılan saldırıları beraber bertaraf ettik. 15 Temmuz gecesi bu millet bir destan yazdı. Ancak hala demokrasimize ve milli irademize düşman olanlar, düşmanlıklarına devam ediyor. Şu an bu cenah Boğaziçi Üniversitesi'ni bahane ederek Gezi Parkı olaylarını tekrar hortlatmaya çalışıyor. 522 gündür evlat nöbeti tutan anneleri görmezden gelerek eli kanlı teröristlere özgürlük istiyorlar. Üstüne bu ailelerin para aldığı iftirasıyla onları karalamak istiyorlar. İşte biz 19 yıldır bu zihniyetle savaşıyoruz ve savaşmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Emine Yüksel Coşkun, İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman