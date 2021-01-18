Son dakika haberi! 38 otomobil çalan "Kurtça" çetesine operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi! 38 otomobil çalan "Kurtça" çetesine operasyon

18.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:19
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan

Son dakika haberi... İSTANBUL ve 6 farklı ilde 38 otomobil çalan şebeke çökertildi.

İSTANBUL ve 6 farklı ilde 38 otomobil çalan şebeke  çökertildi. Kendilerine, yöneticileri olan Kurtça B.'nin (38) ismini veren şebekenin 27 üyesi yakalandı. Çalınan tüm araçlar bulunurken şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalışma yürüttü. Dört ay boyunca yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin yerleri tespit edildi. Şebekenin İstanbul, Kocaeli, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Sakarya'da 27 üyesi olduğu öğrenilirken, çete lideri olduğu iddia edilen Kurtça B.'nin cezaevinde olduğu ve üyelerini cezaevinden yönettiği öğrenildi. Şüphelilerin araç beyinlerini ve şase numaralarını değiştirerek kullandıkları ve kendi içlerinde açık artırma usulü ile sattıkları belirlendi. Otomobilleri çalınan bazı araç sahipleri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek otomobillerini teslim aldı.

"ARACIMIN KONTAĞINI KAPATMADIM, İKİ KİŞİ SANİYELER İÇERİSİNDE KAÇIRDI"

Otomobili dükkanın önünden çalınan Hasan İrten, "Aracımla ben dükkana yanaşırken bir dakikalığına içeriye bir şey indirip döneyim derken aracımın kontağını kapatmadım. Saniyelik olaydı, toplasan bir dakika etmez. İçeri girer girmez iki kişi araca binip kaçırdı. Arkamıza döndüğümüzde aracımızın kaybolduğu gördük. Allah emniyet teşkilatından razı olsun, emeğimizi geri getirdiler." dedi. Diğer bir mağdur olan Murat Erikligül ise; "Normal bir şekilde park ettim. Aracımı düz kontak yaparak çalmışlar, 40 dakika sonra penceremi açtığımda  aracımın yerinde olmadığını fark ettim, 155'i aradım" dedi. Diğer 36 otomobil de sahiplerine teslim edildi. 

GÖZALTI ANLARI KAMERALARA YANSIDIYerleri tespit edilen şüpheliler yedi ilde eş zamanlı operasyon ile ikamet ettiği adreslerde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çalınan otomobillere ait olan çok sayıda beyin mekanizması ve orijinal plakalar ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alınma anları kameralara yansıdı. 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayına sevk edildi. Öte yandan bazı otobillerin TIR'larla aracı satın alan çete üyesine gönderildiği öğrenildi. 

(Fotoğraf)


Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon
Son dakika haberi! 38 otomobil çalan 'Kurtça' çetesine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ajda Pekkan Oğuzhan Koç
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Beşiktaş Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! 38 otomobil çalan "Kurtça" çetesine operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:19:13. #1.15#
title