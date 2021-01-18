Son dakika haberi! 38 otomobil çalan "Kurtça" çetesine operasyon

İSTANBUL ve 6 farklı ilde 38 otomobil çalan şebeke çökertildi. Kendilerine, yöneticileri olan Kurtça B.'nin (38) ismini veren şebekenin 27 üyesi yakalandı. Çalınan tüm araçlar bulunurken şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği çalışma yürüttü. Dört ay boyunca yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin yerleri tespit edildi. Şebekenin İstanbul, Kocaeli, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Sakarya'da 27 üyesi olduğu öğrenilirken, çete lideri olduğu iddia edilen Kurtça B.'nin cezaevinde olduğu ve üyelerini cezaevinden yönettiği öğrenildi. Şüphelilerin araç beyinlerini ve şase numaralarını değiştirerek kullandıkları ve kendi içlerinde açık artırma usulü ile sattıkları belirlendi. Otomobilleri çalınan bazı araç sahipleri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek otomobillerini teslim aldı.

"ARACIMIN KONTAĞINI KAPATMADIM, İKİ KİŞİ SANİYELER İÇERİSİNDE KAÇIRDI"

Otomobili dükkanın önünden çalınan Hasan İrten, "Aracımla ben dükkana yanaşırken bir dakikalığına içeriye bir şey indirip döneyim derken aracımın kontağını kapatmadım. Saniyelik olaydı, toplasan bir dakika etmez. İçeri girer girmez iki kişi araca binip kaçırdı. Arkamıza döndüğümüzde aracımızın kaybolduğu gördük. Allah emniyet teşkilatından razı olsun, emeğimizi geri getirdiler." dedi. Diğer bir mağdur olan Murat Erikligül ise; "Normal bir şekilde park ettim. Aracımı düz kontak yaparak çalmışlar, 40 dakika sonra penceremi açtığımda aracımın yerinde olmadığını fark ettim, 155'i aradım" dedi. Diğer 36 otomobil de sahiplerine teslim edildi.

GÖZALTI ANLARI KAMERALARA YANSIDIYerleri tespit edilen şüpheliler yedi ilde eş zamanlı operasyon ile ikamet ettiği adreslerde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çalınan otomobillere ait olan çok sayıda beyin mekanizması ve orijinal plakalar ele geçirildi. Şüphelilerin gözaltına alınma anları kameralara yansıdı. 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayına sevk edildi. Öte yandan bazı otobillerin TIR'larla aracı satın alan çete üyesine gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı