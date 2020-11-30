Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Son dakika habere göre İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada Başakşehir'de motosikletli iki kurye tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı Başakşehir'de motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Başakşehir'de motosikletli iki kurye tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı

İSTANBUL - Başakşehir'de motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Otoparktaki bir sürücünün korna çalarak tepki gösterdiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir Kayaşehir 7. bölgede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

Tekme ve yumruklu kavga kamerada

Saniyelerce kavga eden iki genç, sitenin otoparkındaki sürücünün korna çalmasıyla ayrıldı. Kavga esnasında gençlerin cerrahi maskeleri de yere düştü. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençleri birbirine vuruyor. Otoparktaki sürücü ise aracından korna çalarak tepki gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR