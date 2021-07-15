Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı

Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaş, 15 Temmuz'un 5. yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaş, 15 Temmuz'un 5. yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı. Törende 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 3'ü asker 32 şehidin bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına Çanakkale'den getirilen toprağın dökülmesinin ve karanfil bırakılmasının ardından heyet, şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Heyet, daha sonra Karşıya Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ne geçti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tören, şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu. - ANKARA

Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Tolga Akış İlyas Tetik Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! 15 Temmuz şehitleri Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:53:59. #1.16#

title