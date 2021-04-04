Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Koca: Aşıyla büyük acılarımızın sayısı azalacak
Sağlık Bakanı Koca: Aşıyla büyük acılarımızın sayısı azalacak

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1508 oldu.

Son 24 saatte 22 bin 674 Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında da "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." açıklamasını yaptı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Ankara'da kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kaldı

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin "İllere Göre Risk Durumu Haritası"nda "çok yüksek riskli" 58 kentten biri olan Ankara'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri dışında az sayıda vatandaş bulundu.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü sakin geçti.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde karantina kararı alındı, köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Aydın'ın Buharkent ilçesindeki Yukarı Savcıllı Mahallesi'nde de karantina uygulanmasına karar verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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