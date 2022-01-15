Somaspor Niğde'de terleyecek

NİĞDE (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk devresini 32 puanla 7'nci sırada tamamlayan Somaspor, yarın Niğde Anadolu FK deplasmanına çıkacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Basatemür, "Önümüzde uzun haftalar var. Niğde Anadolu FK maçını kazanıp üst sıralar için iddialı olmak istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri