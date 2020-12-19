Sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Amasya'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Amasya'da başta Yavuz Selim Meydanı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi olmak üzere, kentin işlek noktalarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur