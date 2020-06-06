Sokak hayvanlarını besleyen kadının ölümle tehdit edildiği görüntüler büyük tepki çekti Aynı aileden 5 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinaya alındı Hayvan severek yapılan sözlü saldırı büyük tepki çekti Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslediği için komşusunun ırkçı söylemler ile ölüm tehditlerine maruz kalan ve bu olayı görüntüye çekerek...

Aynı aileden 5 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinaya alındı

Hayvan severek yapılan sözlü saldırı büyük tepki çekti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslediği için komşusunun ırkçı söylemler ile ölüm tehditlerine maruz kalan ve bu olayı görüntüye çekerek sosyal medyada paylaşan hayvan severin paylaşımı büyük tepki çekti. Onlarca hayvanveser olayın yaşandığı sokakta bir araya gelerek yaşanan olayı protesto etti ve sokak hayvanlarını besledi.

Edremit'in Dalyan mevkiinde bir hayvan severin iddialara göre sokak hayvanlarını beslemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı. Sokak Hayvanlarının beslenmesini istemeyen bir vatandaş komsunu evinin önüne gelerek ırkçı söylemler ile ölüm tehditleri savurdu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine bölgede bulunan hayvan severler olayı protesto etmek için bölgede toplandı. Olayın yaşandığı sokakta sokak hayvanlarını besleyen protestocular yaşanan bu çirkin olayı kınadılar. Protesto olayı boyuncu bölgede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekipler geniş güvenlik önlemi aldılar.

Irkçı söylemler ile ölüm tehdidi alan Zerrin T. "Hiç tanımadığım bir insan bana o videoda gördüğünüz şeyleri söyledi. Öyle söyleyeyim." Dedi Hayvan severler daha sonra bölgede bulunan sokak hayvanlarını beslediler.

Kaynak: İHA