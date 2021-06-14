Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı (2)

GÖZALTINA ALINDIEskişehir'de sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar'a saldırıp çenesini kırdığı öne sürülen Sabih B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir'de sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar'a saldırıp çenesini kırdığı öne sürülen Sabih B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen ve sadece köpeklere taş attığını anlatan Sabih B.'nin, "Besleme yaptığı sırada çok sayıda köpek geldi. Ben sadece toplandıkları için taş attım. Tartışma sırasında Aynur Korkar'ın yanında olan oğlu bana saldırarak kafa atmak istedi. Ben aradan çekilince annesine geldi. Ben hiçbir şekilde kadına saldırıp vurmadım" dediği öğrenildi. Şüpheli Sabih B.'nin Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çenesinden ameliyat olan Aysun Korkar'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı