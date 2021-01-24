Sokak hayvanlarına "vefa" desteği

Van'ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bıraktı.

Van'ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bıraktı.

Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da yardımına koştu.

Ekipler, sokak aralarında gördükleri köpek ve kediler için uygun noktalara mama ve yiyecek bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca