Sokak hayvanları bayramda unutulmadı
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Sokak hayvanları bayramda unutulmadı

Sokak hayvanları bayramda unutulmadı Fatsa'da mama üreten fabrika sokak dostlarımızı bayramda unutmadı Ordu'nun Fatsa ilçesi organize sanayi bölgesinde köpek ve kedi maması üreten bir firma sokağa çıkma yasağında kedi ve köpekleri beslemek için ilçede ki sokak hayvanlarına yem dağıttı.

26.05.2020 08:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:31

Sokak hayvanları bayramda unutulmadı

Fatsa'da mama üreten fabrika sokak dostlarımızı bayramda unutmadı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi organize sanayi bölgesinde köpek ve kedi maması üreten bir firma sokağa çıkma yasağında kedi ve köpekleri beslemek için ilçede ki sokak hayvanlarına yem dağıttı.

Türkiye ve yurt dışına kedi kumu ve köpek maması üretimi yapan fabrika sokağa çıkma yasağında can dostlarımızı unutmadılar ve ürettikleri mamaları onlara görevli personellerince ulaştırdılar.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için aç kalan hayvanlar için gerekli çalışmaları yaparak tüm bölgedeki hayvanlara yem ulaştırdılar.

Sokakta yaşayan dostlarımızı bayramda ödüllendirmek istediklerini ifade eden Fabrika Şefi Mustafa Dağköy, "Fabrikamızda üretilen mamaları sokakta yaşayan dostlarımıza ikram etmek istedik. Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde yemek bulmakta zorlanan kedi ve köpeklere mama dağıttık. Tüm bölgemizi görevlendirdiğimiz arkadaşlarla gezerek mama dağıtımını yaptık. Sokakta ki dostlarımızı unutmadık. Onları her zaman korumalıyız. Bundan sonrada bu farkındalığı yaparak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Sokak hayvanları bayramda unutulmadı

Kaynak: İHA

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