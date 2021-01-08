Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı?
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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı?

08.01.2021 20:56 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:59
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı?

Her hafta sonu olduğu gibi Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasağı uygulanacak. Binlerce vatandaş Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? sorusunu araştırıyor. Peki genelge doğrultusunda Cumartesi ve Pazar günü eczaneler açık olacak mı? İşte detaylar...

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yapılan son kabine toplantısı sonrası, İçişleri Bakanlığı il valiliklerine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu bir genelge gönderdi. Bu genelgede yasaklar ve kısıtlamalar kapsamlı olarak ele alındı. Peki, genelgeye göre Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Yarın eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı il valiliklerine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu bir genelge doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kurumlar ve kuruluşlar açıklandı. Bu doğrultuda, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri gibi kurumlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf.

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi günlerinde nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verdiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışıyor. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek.

#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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