Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü

28.11.2020 21:08 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:14

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında getirilen kısıtlamalar devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da saat 20.00 itibariyle kent merkeziyle birlikte tüm sokaklar sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde denetimlere başladı.

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Kent merkezinde yaya devriyede bulunan polis ekipleri, cadde üzerinde nadiren karşılaştıkları şahısları kontrol etti. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, çıkanların zorunlu olarak iş gereği dışarda olduğu belirlendi.

Uygulamaların kısıtlama bitene kadar devam edeceği kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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