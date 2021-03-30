Söğütlü'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Söğütlü'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe protokolünün yer aldığı etkinlikte trafik polisleri, durdurdukları sürücülere broşür dağıttı, yaya önceliğiyle ilgili hatırlatmada bulundu.

Vali Yardımcısı ve Söğütlü Kaymakamı Murat Karasu, gazetecilere, amaçlarının yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Özellikle şehir içi ulaşımda her zaman dikkatli olunmasını isteyen Karasu, kurallara uyulmadığı takdirde yine vatandaşın zarar göreceğini vurguladı.

Etkinlikte öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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