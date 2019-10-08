08.10.2019 02:37

"Söğüt'ten Ahlat'a Kutlu Yolculuk"

Söğütlüler, dedeleri Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olan Ahlat'ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Doğa Sevenler Derneği tarafından hazırlanan ve Ahlat Kaymakamlığı, Bilecik Valiliği ve Söğüt Kaymakamlığının desteklediği "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu" projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt'ten 40 kişilik grup Ahlat'a geldi.

Kayı boyunun Ahlat'tan Söğüt'e yolculuğunun temsili olarak canlandırıldığı "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu" isimli proje kapsamında ilk geziyi "Söğüt'ten Ahlat'a Kutlu Yolculuk" ismiyle yapan Söğütlüler, dedeleri Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olan Ahlat'ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı. Ahlat ve Söğüt arasında yapılacak karşılıklı gezi etkinliğinin ilk ayağı olarak Bilecik ve Söğüt'ten Ahlat'a gelen 40 kişilik grup, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını gezdi. Gezi grubunda bulunan Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ile Bilecik ve Söğüt'ten gelen 40 kişilik grup, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı makamında ziyaret etti. Ahlat Kaymakamı Erat, Bilecik ve Söğüt'ten gelen misafirlerini Ahlat'tan ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ziyaretleri anısına Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk'e Ahlat bastonu hediye ederken, Söğüt Kaymakamı Öztürk ise Ahlat Kaymakamı Erat'a çini tabak hediye etti.

Bilecik ve Söğüt'ten gelen gezi grubu, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'in rehberliğinde Ahlat Müzesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, Mağara Evler, Sahil Kalesi ve kale içinde bulunan tarihi camiler, Kayı Mezarlığı ve Abdurrahman Gazi Türbesi'ni gezdi. Açık hava müzesi konumunda bulunan Ahlat'taki tarihi mekanları gezen grup, hayranlıklarını gizleyemedi. Bilecik ve Söğüt'ten Ahlat'a ilk defa gelen grup, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olan ve Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.

"Tarihimizin ve kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu burada birlikte müşahade ettik"

Düzenlenen gezi hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, "Söğüt'ten Ahlat'a kutlu yolculuk vesilesiyle 40 kişilik ekiple Bilecik Valiliği, Söğüt Kaymakamlığı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Belediyesi ve özel idare ekiplerinin katılımıyla Ahlat'a geldik. Ahlat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini gezeceğiz. Kendilerini de 12-15 Ekim tarihlerinde Söğüt'te ağırlayacağız. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah gezimiz sıkıntısız, problemsiz ve hayırlı bir şekilde sona erer. Ahlat'ı daha önceden görmemiştim. Biliyorsunuz Ertuğrul Gazi Söğüt'te metfun, kendisinin doğum yeri Ahlat. Buradan çıkıp Kayı aşiretiyle birlikte Söğüt'te 3 kıtaya hükmeden bir cihan imparatorluğu kurmuş. Onun tekrar doğduğu yerlerde bizlerde gelip bu muhteşem mezarlıkları görmemiz gerçekten bizi ziyadesiyle memnun etti. Tarihimizin ve kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu burada birlikte müşahade ettik. İnşallah bizde Ahlatlı hemşehrilerimizi Söğüt'te güzel bir şekilde ağırlayacağız" dedi. Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Dursun Fakıh Koruma ve Tanıtma Derneği Başkanı İbrahim Gögercin de, 21 yıl önce Ahlat'ta mehter takımıyla gezi ve konsere geldiğini belirterek, "Bu benim Ahlat'a yaptığım ikinci gezi. Anadolu'ya Türklerin Ahlat üzerinden geldiğini ve buradan da Söğüt'e geldiğini biliyoruz. Bu geziye heyecanla katıldım. Bu geziyi düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tarihsel bağlarımız Ahlat ve Söğüt arasında artarak devam edecektir"

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı Bilecik Koordinatörü Banu Çiçek Göngördü ise, Ahlat ve Söğüt arasında bir köprü kurma amacıyla hayata geçirilen bir proje kapsamında geldiklerini hatırlatarak, "Söğüt, Osmanlı'nın kuruluş topraklarıdır. Ahlat ise ecdadın Anadolu'ya giriş toprağıdır. Aslında burada olmak bizim için gurur verici. Bugün başladı turumuz, gün boyunca bizi şaşırtan güzellikte, incelikte, estetikte eserlerle karşılaştık. Çok güzel geçiyor, keyifli geçiyor, umarız bundan sonrada tarihsel bağlarımız Ahlat ve Söğüt arasında artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bilecik ve Söğüt'ten gelen gezi grubu, Ahlat Belediyesini de ziyaret etti. Gelen misafirlerini makam odasında ağırlayan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, misafirlerine Ahlat hakkında genel bilgi paylaşımında bulundu. Belediye Başkanı Çoban, Ahlat ve Söğüt arasında oluşturulan tarihi ve kültürel bağın kendilerini çok mutlu ettiğini, daha önce ziyaret ettiği Söğüt'ü en yakın zamanda tekrardan ziyaret edeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da, ziyaretleri anısına Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk'e Ahlat bastonu hediye ederken, Söğüt Kaymakamı Öztürk ise Başkan Çoban'a çini tabak hediye etti.

"Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu" isimli proje kapsamında ikinci gezinin ise 12-15 Ekim tarihleri arasında Ahlat ilçesinden Bilecik iline ve Söğüt ilçesine gerçekleşeceği belirtildi.

Kaynak: İHA