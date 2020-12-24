Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı

Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı

MUŞ - Muş'ta hayırsever vatandaş tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kentte hayırsever vatandaş, halk sağlığı için kısıtlama nöbeti tutan polis ekiplerine sıcak çorba hazırladı. Uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen hayırsever vatandaş, hijyenik ortamda hazırladığı çorbayı karton kaselerle onlara ikram etti. Polislerde kendilerine yapılan ikramdan dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU