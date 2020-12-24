Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı
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Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı

24.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:46

Son dakika haber: Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı Muş'ta hayırsever vatandaş tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı

MUŞ - Muş'ta hayırsever vatandaş tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında soğuk havada nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kentte hayırsever vatandaş, halk sağlığı için kısıtlama nöbeti tutan polis ekiplerine sıcak çorba hazırladı. Uygulama noktaları ve kent merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen hayırsever vatandaş, hijyenik ortamda hazırladığı çorbayı karton kaselerle onlara ikram etti. Polislerde kendilerine yapılan ikramdan dolayı hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı
Son Dakika | Soğuk havada kısıtlama nöbeti tutan polislere sıcak çorba ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

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