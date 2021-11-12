Şoför, engelli çocuk ile annesini halk otobüsüne almadı

İZNİK, BURSA (DHA) - BURSA'da engelli rampasını açmayıp, yolcu ve engelli çocuğunu araca almayan özel halk otobüsü şoförü, diğer yolcuların tepkisiyle karşılaşırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) şoför hakkında tutanak tutup, disiplin kuruluna sevk etti.

Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. İznik'te oturan ve Serebral Palsi (beyin felci) hastası engelli çocuğunu haftanın 4 günü Bursa'da özel bir rehabilitasyon merkezine getirdiği öğrenilen Burçin Asa Muslu, engelli bebek arabasında bulunan 7 yaşındaki oğluyla, B/29 Nolu özel halk otobüsüne binmek istedi. Ancak otobüs şoförü, anneye bebek arabasını kapatmasını söyleyerek, engelli rampasını açmadı. Bunun üzerine otobüste ve durakta bulunan diğer yolcular sürücüye tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Cep telefonu görüntüleri ile araç içi kamera görüntülerini inceleyen BURULAŞ, engelli rampasını açmayıp, yolcu ve engelli çocuğunu araca almayan şoför hakkında tutanak tutup, disiplin kuruluna sevk etti. BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem de BURULAŞ'ın özellikle engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımı noktasında büyük hassasiyet gösterdiği ve tüm şoförlere kesin talimatlar verildiği belirtilirken, mağduriyete yol açan tüm sürücüler hakkında gerekli idari ve hukuki yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, engelli çocuk ve annesinin bir sonraki araca sorunsuz bir şekilde binip, gideceği yere kadar ulaştırıldığının araç içi kameralarınca tespit edildiği de kaydedildi.